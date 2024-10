SBK | Gp Portogallo, Rea: “E’ una pista che mi piace molto”

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Alla vigilia del GP del Portogallo di SBK, Jonathan Rea si dice entusiasta di tornare a Estoril, un circuito che ha segnato un momento speciale nella sua carriera con la conquista del sesto titolo mondiale nel 2020.

Sebbene sia trascorso del tempo dall’ultima apparizione della pista nel calendario, Rea è determinato a riprendere subito il ritmo e ad adattare la sua Yamaha R1 WorldSBK a un tracciato variegato e impegnativo. Dopo una deludente performance ad Aragon, l’obiettivo è chiaro: essere più competitivi e cominciare al meglio questo weekend cruciale, con diverse gare imminenti.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portogallo Superbike 2024

“Estoril è una pista che mi piace molto: è stata un’aggiunta “tardiva” al calendario WorldSBK nella mia carriera, quindi non ho fatto molti chilometri lì, ma ho dei ricordi fantastici, nessuno più bello del 2020, quando ho vinto il mio sesto titolo mondiale. Ovviamente, Estoril è stato assente dal calendario per un paio d’anni, quindi venerdì sarà un giorno importante per riprendere il ritmo, capire di nuovo il circuito e cercare di continuare a ottenere il meglio dalla nostra Yamaha R1 WorldSBK. Ha un po’ di tutto: sezioni veloci e scorrevoli e sezioni strette e tortuose, e un lungo rettilineo da percorrere. C’è molto da considerare quando si mette insieme il nostro pacchetto! L’obiettivo per noi questo fine settimana è essere più competitivi: Aragon è stata una delusione e le prossime gare arriveranno in rapida successione, quindi cercheremo di iniziare nel miglior modo possibile a Estoril”.

