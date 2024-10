SBK | Gp Portogallo, Locatelli: “Gli ultimi round sono stati un po’ difficili”

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Alla vigilia del GP del Portogallo, Andrea Locatelli si prepara con entusiasmo per il prossimo round, esprimendo la sua determinazione a migliorare le prestazioni e ritrovare la competitività.

Dopo alcune gare difficili, Locatelli è pronto a sfruttare le ultime opportunità della stagione, puntando a lottare più vicino al podio. Con buoni ricordi legati al circuito di Estoril e fiducia nella sua Yamaha R1, il pilota italiano è motivato a dare il massimo e a godersi il finale di stagione insieme al suo team.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portogallo Superbike 2024

“Sono davvero felice perché abbiamo subito queste gare consecutive! Questa è un’altra opportunità per noi di concentrarci sul nostro lavoro e cercare di migliorare l’assetto e le prestazioni, e anche di trascorrere più tempo insieme con la squadra. Gli ultimi round sono stati un po’ difficili, cerchiamo sempre di mostrare il nostro potenziale ma i risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo. Vogliamo essere sempre tra i primi cinque ma è stato davvero difficile rimanerci a Cremona e Aragon. Voglio tornare e lottare più vicino al podio, perché penso che abbiamo il potenziale per esserci. Sarà una buona opportunità per noi a Estoril e Jerez: in passato la R1 funzionava bene lì, quindi non vedo l’ora delle ultime gare. Cercheremo di ottenere il massimo e divertirci fino alla fine della stagione. Estoril è una pista fantastica, ho ricordi fantastici perché è stato il primo giorno in cui ho testato la R1 WorldSBK dopo aver vinto il titolo WorldSSP 2020.”

5/5 - (3 votes)