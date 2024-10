SBK | Gp Portogallo, Bulega: “Spero di poter essere veloce”

Superbike Portogallo Ducati – Alla vigilia del GP del Portogallo di SBK, Nicolò Bulega si mostra determinato a riscattarsi dopo la sfortunata gara di Aragon, dove ha perso punti importanti nonostante un buon feeling con la pista. Senza fissare obiettivi specifici, il pilota Ducati punta ad essere altamente competitivo, contribuendo ai traguardi prestigiosi del Titolo Costruttori e del Titolo Team, fondamentali per Ducati e Aruba Racing. Bulega è pronto a dare il massimo per aiutare la sua squadra a raggiungere questi importanti obiettivi di stagione.

Nicolò Bulega ha l’obiettivo di ridurre lo svantaggio di 39 punti dal leader della classifica mondiale Razgatlioglu (BMW) e prolungare la lotta per titolo fino al prossimo weekend di Jerez de la Frontera che chiuderà la stagione.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Portogallo Superbike 2024

“Spero di poter essere veloce su questo circuito come sentivo di esserlo ad Aragon dove però, purtroppo, abbiamo perso punti pesanti. Per questo non voglio pormi obiettivi se non quello di essere molto competitivo ed ottenere risultati che possano contribuire anche a traguardi di grande rilievo come il Titolo Manufacturers’ e ed il Titolo Team che sono molto importanti per Ducati e Aruba Racing”.

5/5 - (2 votes)