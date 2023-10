SBK | Gp Portogallo Gara 2, Rinaldi: “Questo podio è la giusta ricompensa”

SBK Gp Portogallo Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2023, in terza posizione.

Dopo un sabato difficile con la qualifica rovinata da una bandiera gialla e Gara 1 conclusa prima del tempo per una bandiera gialla, Rinaldi chiude la Superpole Race con in sesta posizione ed è riuscito a salire sul podio in Gara 2.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gara 2 Gp Portimao

“Purtroppo la bandiera gialla che mi ha tolto la prima fila nella qualifica di sabato ha condizionato tutto il weekend. In Gara-1 abbiamo avuto anche un inconveniente tecnico che mi ha costretto al ritiro. Questa mattina ho cercato di gestire bene la Superpole Race per partire qualche fila più avanti in Gara-2 e ci sono riuscito. Sono rimasto sempre concentrato, senza arrendermi e credo che questo podio sia la giusta ricompensa per la sfortuna che abbiamo avuto sabato”.