SBK | Gp Portogallo Gara 2, Rea: “Giornata da dimenticare”

SBK Gp Portogallo Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2023, in decima posizione.

La Superpole Race di Jonathan è stata molto breve, vista la scivolata che l’ha visto coinvolto nel primo giro. In Gara 2, Rea è stato protagonista di un contatto nelle prime fasi, sanzionato con un long lap penalty. Scontata la penalità il pilota britannico ha rimontato dalla sedicesima fino alla decima posizione.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portogallo

“Una giornata da dimenticare. Due grossi errori, il primo dei quali nella Superpole Race. Ero impegnato a sorpassare Andrea e mi stavo avvicinando. Per non metterlo a rischio sono entrato un po’ più veloce all’interno per allontanarmi da lui ma ho appena toccato il cordolo e quella è stata la fine della mia gara. Ha avuto un effetto a catena per Gara Due, dato che partivo dalla decima posizione. Sono arrivato al T3 insieme a Bassani. Sono rimasto un po’ schiacciato e sono uscito dalla posizione in pista un po’ troppo velocemente. Ero sui freni anteriore e posteriore, cercavo di rallentare ma ho colpito Xavi Vierge. L’ho visto subito dopo la gara e ho cercato di scusarmi perché mi dispiace moltissimo per questo. E anche per Scott Redding, coinvolto nella confusione. Ho fatto il mio long lap e ho cercato di concentrarmi sul tempo sul giro. Avevo perso la leva del freno posteriore. Senza il freno posteriore in mano ho faticato ad entrare in curva come al solito, quindi il ritmo era un po’ più lento e appena sufficiente per tornare in P10. Una giornata da dimenticare, davvero.”