SBK | Gp Portogallo Gara 2, Bautista: “Un fine settimana davvero entusiasmante”

SBK Gp Portogallo Ducati – Alvaro Bautista dopo aver vinto Gara 1 ha trionfato anche nella Superpole Race e in Gara 2 del Gran Premio del Portogallo.

L’impresa di Bautista sul circuito portoghese comincia dal mattino con una Superpole Race al cardiopalma in cui il pilota spagnolo risale dalla quinta posizione in griglia fino al secondo posto, per poi piazzare l’attacco decisivo a Razgatlioglu (Yamaha) all’ultima curva. In Gara-2 le emozioni sono addirittura maggiori: scattato dalla prima casella della griglia il pilota spagnolo del Team Aruba.it Racing – Ducati si rende protagonista di uno dei duelli più belli della stagione 2023 con Toprak Razgatlioglu, dal quale esce ancora vincitore all’ultima curva.

La vittoria numero 56 di Bautista in sella alla Panigale V4 R gli consegna anche un record storico. Lo spagnolo è infatti ora il pilota Ducati con più successi nel Campionato Mondiale Superbike

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portimao

“Un fine settimana davvero entusiasmante. Non mi aspettavo certo di fare hat-trick e ciò che mi rende particolarmente orgoglioso è aver vinto lottando ogni curva con Toprak a cui faccio i complimenti perché è stato un avversario veramente tosto ma sempre corretto. Devo ammettere di essermi molto divertito: non mi ha mai consentito di fare il mio passo, attaccandomi ad ogni giro. Sono rimasto concentrato, cercando di non fare errori. Il campionato? Vi dico la verità: è giusto che il titolo sia assegnato a Jerez e spero che tanti tifosi arrivino per il round”.