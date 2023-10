SBK | Gp Portogallo Gara 2: Razgatlıoglu, “Arrivare secondo così non è facile da accettare”

SBK Gp Portogallo Yamaha – Toprak Razgatlıoglu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Motomondiale 2023, in seconda posizione.

Il talento turco non ha lasciato assolutamente nulla in pista oggi – ha sorpassato Bautista almeno dieci volte, alternando frenate forti alle curve 1, 5 e 13 in Gara 2 – ma il pilota Ducati ha risposto ogni volta all’uscita di curva 15 sul lungo rettilineo di arrivo. Due secondi posti sul podio per il nostro #54 sono sembrati una magra consolazione, visto l’impegno monumentale per la vittoria.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoglu Gp Portogallo Yamaha

“A fine gara non sono contento, diamo tutto – in ogni curva – ma ancora una volta perdiamo la vittoria perché soprattutto all’uscita dell’ultima curva, Alvaro e la sua moto sono molto forti. Solo che sono arrabbiato perché in ogni curva stiamo spingendo più del 100% e solo all’ultima curva la Ducati mi passa. Questo non è facile per me da accettare, perché la sensazione è che sia incredibile, non reale. Vedo la bandiera a scacchi e lui mi supera, se mi supera in entrata di curva questo è più facile da accettare. La mia squadra ha fatto davvero un buon lavoro, lo so, ma in generale non sono contento perché non stiamo vincendo. In questa gara mi sono concentro solo sulla vittoria, soprattutto negli ultimi quattro o cinque giri non è stato facile guidare, ho sentito i freni anteriori bloccarsi e la gomma posteriore cadere: ho provato più del 100%. Io non chiudo il gas, spingo tanto per vincere e arrivare secondo così non è facile da accettare. Grazie a Yamaha e al mio team, e anche a tutti quelli che mi seguono per il vostro supporto, lotto sempre e non mi arrendo mai. Proverò ancora a lottare per la vittoria a Jerez”.