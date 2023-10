SBK | Gp Portogallo Gara 2: Locatelli, “Abbiamo bisogno solo di migliorare un po’ il feeling”

SBK Gp Portogallo Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Locatelli ha ripreso il suo posto in prima fila in griglia e questa mattina ha convertito il suo ottimo ritmo di sabato in uno strepitoso terzo posto sul podio. Anche se è sceso leggermente nelle fasi finali di gara 2, era in lizza per un altro podio ed era soddisfatto della sua prestazione durante il fine settimana.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portogallo Yamaha

“È stata una Superpole Race fantastica finire terzo e ripartire nella stessa posizione per Gara 2. Purtroppo ieri è stato un fine settimana strano partire ultimo in griglia e ho perso l’opportunità di lavorare molto bene come facciamo sempre in una Gara 1 normale, per capire la moto e prepararsi per domenica. Quindi, questo pomeriggio è stato un po’ più difficile per me e in alcuni piccoli punti eravamo un po’ indietro, soprattutto dopo 15 giri. Ma alla fine è stato comunque un fine settimana positivo: nessun errore, abbiamo ottenuto dei buoni punti e siamo stati veloci nella Superpole. Abbiamo bisogno solo di migliorare un po’ il feeling, soprattutto all’anteriore, ma penso che possiamo dire che è stato un altro ottimo fine settimana. Spingo sempre per cercare di essere più forte, per finire bene la stagione e provare a prepararmi per la prossima perché è importante per me e per Yamaha”.