SBK | Gp Portogallo Gara 2, Iannone: “Feeling migliore della stagione”

Superbike Portogallo Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2024, in ottava posizione.

Andrea Iannone e il Team Go Eleven hanno vissuto una domenica in crescita all’Estoril. Nonostante un ottavo posto in Gara 2 che lascia un po’ di amaro in bocca, Iannone ha combattuto per la Top 5, ma un errore in curva 1 gli ha fatto perdere due posizioni e il titolo di Best Independent. Ha mostrato un ritmo elevato, superando diversi avversari con sorpassi aggressivi. Dopo un Warm Up non ideale a causa della pista umida, Iannone ha concluso la Superpole Race in nona posizione, ottenendo così un miglior piazzamento per Gara 2. In questa gara, dopo una partenza complicata, ha recuperato diverse posizioni fino a lottare per la sesta posizione, ma un errore all’ultimo giro lo ha fatto chiudere ottavo. Nonostante ciò, il team ha trovato un set-up vincente e Iannone ha espresso grande fiducia per il proseguo della stagione.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Portogallo Superbike 2024

“In questo weekend c’è stata una buona progressione. Rispetto a ieri siamo riusciti a fare uno step in avanti con l’avantreno per la Superpole Race e con il posteriore per Gara 2. L’aspetto importante è che il feeling che avevo con la è stato uno dei migliori tra tutti i round disputati. È un dettaglio che evidenzia l’evoluzione che c’è stata durante l’anno. Speriamo di fare un buon weekend a Jerez per l’appuntamento conclusivo della stagione.”

