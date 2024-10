SBK | Gp Portogallo Gara 2, Bulega: “Sono davvero molto soddisfatto per i risultati di questa domenica”

Superbike Portogallo Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2024, in seconda posizione.

Lo spettacolo è iniziato al mattino con una Superpole Race che passerà alla storia. Nicolò Bulega, infatti, si aggiudica la gara battendo al photofinish Razgatlioglu (BMW) con un vantaggio di 3 millesimi di secondo, il minimo storico mai registrato in Superbike. In Gara-2 Bulega riesce a superare il compagno di squadre e chiudere secondo.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Portogallo Superbike 2024

“Sono davvero molto soddisfatto per i risultati di questa domenica. In particolar modo sento che la Superpole Race di questa mattina sia stata una delle mie gare più belle, non soltanto di questa stagione. Sono molto felice di essere riuscito a prolungare la lotta per il titolo fino ad Jerez. Credo sia un risultato importante per un rookie”.

