MotoGP | Gp Giappone Gara, Miller: “Volevo un risultato diverso”

MotoGP GP Giappone 2023 KTM – L’arrivo della pioggia ha rovinato i piani della KTM per l’ultimo Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Nonostante le buone performance mostrate nell’arco del fine settimana, Jack Miller non è riuscito a fare meglio della sesta posizione, mentre Brad Binder è incappato in una caduta che l’ha costretto al ritiro. Un risultato deludente che la squadra cercherà di riscattare nella prossima trasferta in Indonesia.

Dichiarazioni Jack Miller Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Non è stata la mia miglior giornata, ma neanche la peggiore, e alla fine sono felice del risultato che abbiamo ottenuto. C’è voluto un pò prima di riuscire a portare in temperatura le gomme e alla fine ho sfruttato la gomma che avevo in più rispetto ai piloti vicini a me nel momento in cui la pioggia è intensificata. Abbiamo apportato un paio di modifiche alla moto prima di ripartire, ma alla fine siamo rimasti tutti fermi. Prendiamo questo sesto posto, ma oggi avrei voluto un risultato diverso. Puntavo a qualcosa di più”.

Dichiarazioni Brad Binder Sprint Race GP Giappone MotoGP 2023

“Nel complesso penso che il fine settimana sia stato positivo. Siamo stati veloci in tutte le sessioni, compresa la Sprint di ieri dove mi sono posizionato sul podio. E’ stat fantastico. Oggi sfortunatamente è stato complicato a causa delle condizioni atmosferiche e il cambio moto mi ha fatto scivolare indietro. Mentre cominciavo a sentirmi meglio in sella sono incappato in un bloccaggio che mi ha fatto cadere. Cercheremo di riscattarci presto”.