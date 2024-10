SBK | Gp Portogallo Gara 2, Bautista: “Ho gestito la terza posizione per far guadagnare qualche punto a Bulega”

Superbike Portogallo Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, in terza posizione.

Prestazione da ricordare per Bautista che parte 11° nella Superpole race, perde due posizioni ma poi è protagonista di una fantastica rimonta chiusa sul podio (P3). In Gara-2 Bautista che tiene la testa per 7 giri prima dell’attacco di Razgatlioglu , ma chiude terzo alle spalle del compago di squadra.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portogallo Superbike 2024

“Purtroppo in Superpole Race ho dovuto fare i conti con una posizione di partenza non facile. Durante la gara, però, il feeling era molto buono e mi ha permesso di recuperare. In Gara-2 ho provato a tenere la testa ma quando Toprak mi ha superato era impossibile riuscire a tenere il suo ritmo. Ho gestito la terza posizione dietro a Nicolò senza prendere il minimo rischio per superarlo e consentirgli quindi di guadagnare qualche punto in più”.

5/5 - (2 votes)