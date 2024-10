SBK | Gp Portogallo Gara 2, Razgatlioglu: “A Jerez non ho bisogno di vincere visto il vantaggio, ma forse lo farò”

Superbike Gp Aragon BMW – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Toprak Razgatlioglu si è detto molto soddisfatto della sua prestazione nel Gran Premio del Portogallo, in particolare in Gara 2. Sebbene non sia riuscito a ottenere tre vittorie nel weekend, ha lottato duramente nella Superpole race, dove ha scelto la gomma da gara per gestire meglio la durata, ma ha perso per un soffio. Ha comunque vinto entrambe le gare lunghe, dimostrando grande abilità nella gestione del ritmo e delle gomme. Dopo il suo recente infortunio, queste vittorie sono un grande risultato per lui. Guardando al prossimo round a Jerez, Razgatlioglu si sente rilassato, con un buon margine di punti, e punta a chiudere la stagione con una prestazione solida, pronto a lottare per la vittoria.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Portogallo Superbike 2024

“Sono davvero contento oggi, soprattutto per la seconda gara. Non siamo riusciti a ottenere tre vittorie questo fine settimana, ma quasi, perché è stata molto combattuta nella Superpole race. Lì ho anche usato la gomma da gara perché pensavo che la gomma da qualifica sarebbe calata alla fine. Avevo un ritmo incredibile con la gomma da gara, ma quando ho visto la bandiera a scacchi avevo perso la gara. Sono rimasto sorpreso che la gomma da qualifica non sia calata mentre la mia gomma ha iniziato a girare molto. Nicolo aveva un grande vantaggio all’ultima curva e ho continuato a lottare ed è stata molto combattuta. Ma abbiamo ottenuto buoni punti per il campionato e ho vinto entrambe le gare lunghe. Sono sempre più difficili perché devi gestire la gomma e il tuo ritmo. Ho fatto un ottimo lavoro. Ottenere di nuovo le vittorie dopo il grande infortunio è davvero positivo per me e ora vedremo cosa succederà a Jerez. Sono abbastanza rilassato perché ho un buon vantaggio in termini di punti. Cercherò solo di godermi Jerez. Non mi sento stressato perché ho solo bisogno di buoni risultati lì. Non ho bisogno di vincere a Jerez, e forse vincerò anche lì. So che la Ducati è molto forte lì, ma siamo migliorati molto dopo il test e sono pronto a combattere. Se mi serve solo una seconda posizione nell’ultima gara, va bene, ma mi sto concentrando sulla vittoria di nuovo”.

