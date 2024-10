SBK | Gp Portogallo Gara 2: Razgatlioglu domina ancora

SBK Gp Portogallo Superpole Race – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 2 del Gran Premio del Portogallo sul circuito dell’Estoril.

Il pilota Turco, un po’ come fatto in Gara 1, dopo una partenza non perfetta riesce a portarsi al comando della gara dopo pochi passaggi imprimendo un passo inavvicinabile per gli altri. Cercano di tenere il passo i piloti del team Ducati Aruba, Nicolò Bulega e Alvaro Bautista, ma devono accontentarsi della seconda e terza posizione.

Ottimo quarto posto per Jonathan Rea che chiude davanti a Michel van der Mark e Xavi Vierge. Danilo Petrucci chiude in ottava posizione e diventa matematicamente il miglior pilota di un team Indipendent della stagione.

Ottava posizione per Andrea Iannone che precede Michael Rinaldi e Axel Bassani che completa la top ten.

Gp Portogallo Gara 2 Superbike 2024

1 54 RAZGATLIOGLU BMW LEAD LEAD 1'36.802 2 11 BULEGA Ducati 3.866 +3.866 1'37.085 3 1 BAUTISTA Ducati 3.998 +0.132 1'37.141 4 65 REA Yamaha 12.005 +8.007 1'37.583 5 60 VAN DER MARK BMW 15.209 +3.204 1'37.477 6 97 VIERGE Honda 15.792 +0.583 1'37.631 7 9 PETRUCCI Ducati 16.914 +1.122 1'37.691 8 29 IANNONE Ducati 17.371 +0.457 1'37.506 9 21 RINALDI Ducati 19.129 +1.758 1'37.837 10 47 BASSANI Kawasaki 19.966 +0.837 1'37.792

