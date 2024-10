SBK | Gp Portogallo Gara 1, Rea: “Oggi non mi sentivo perfetto sulla moto, ma penso che possiamo fare dei passi avanti “

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, in quinta posizione.

Jonathan Rea ha espresso soddisfazione per la sua prestazione in Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, definendola una gara positiva. Ha ottenuto il suo miglior piazzamento sull’asciutto con la Yamaha R1, arrivando a pochi secondi dal podio. Pur riconoscendo che non era ancora al 100% con la moto, Rea è ottimista riguardo i miglioramenti che possono essere apportati per la giornata di domenica, grazie ai dati raccolti durante la gara. Ha evidenziato le difficoltà di trovare il set-up ideale a causa delle condizioni meteo variabili, ma è determinato a lottare per un risultato migliore.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portogallo Superbike 2024

“Nel complesso, una Gara 1 positiva! Questa è stata la mia migliore posizione in gara principale con la Yamaha R1 sull’asciutto finora, ho dato tutto e sono arrivato a solo un paio di secondi dal podio. Eravamo vicini ma non abbastanza. È la prima volta in tutto il weekend che abbiamo completato molti giri sull’asciutto per raccogliere informazioni chiare da restituire ai nostri ingegneri per migliorare il pacchetto domani. Se riesco a uscire domenica e a ottenere il massimo dalla nostra R1, sarò felice! Oggi non mi sentivo “perfetto” sulla moto, ma penso che possiamo fare dei passi avanti positivi per domani. È stato difficile creare un buon set up per la gara con il meteo di ieri, ma ora abbiamo aree chiare su cui lavorare e l’obiettivo è tornare a goderci la lotta”.

5/5 - (3 votes)