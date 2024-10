SBK | Gp Portogallo Gara 1, Bassani: “La moto si muoveva e scivolava”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Axel Bassani non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Dopo una Gara 1 del Gran Premio del Portogallo interrotta prematuramente, Axel Bassani ha commentato la sua breve corsa, durata solo sei giri. Nonostante una buona partenza e la possibilità di lottare con i piloti più veloci, Bassani ha faticato a mantenere il ritmo a causa di problemi di stabilità e aderenza della moto. Un incidente al T6, dove ha perso l’anteriore in frenata, ha concluso la sua gara. Fortunatamente senza conseguenze fisiche, Bassani si è detto dispiaciuto per la squadra e ha promesso di cercare un riscatto nella prossima gara.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Portogallo Superbike 2024

“Ho fatto solo sei giri, quindi è stata una gara molto breve per me. La partenza non è stata male ed ero lì davanti con i ragazzi più veloci. Stavo cercando di mantenere lo stesso ritmo di loro, ma ho fatto molta fatica. La moto si muoveva e scivolava. Sono arrivato al T6 e sfortunatamente ho perso l’anteriore in frenata. È stato un brutto incidente, ma sto bene. Mi dispiace per la squadra e domani cercheremo di fare meglio”.

