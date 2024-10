SBK | Gp Portogallo Gara 1, Locatelli: “Stavamo facendo una bella gara”

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Andrea Locatelli non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Andrea Locatelli ha riflettuto su una Gara 1 del Gran Premio del Portogallo che sembrava promettente, soprattutto dopo un’ottima Superpole in condizioni difficili sul bagnato. La sua gara è stata interrotta da una caduta alla curva 7, dove ha perso l’anteriore mentre spingeva al massimo per lottare per il podio. Locatelli ha sottolineato l’importanza di dare il tutto per tutto e ha attribuito l’incidente alla sfortuna, riconoscendo che a volte le corse sono imprevedibili. Nonostante la delusione, si è detto determinato a mantenere alta la motivazione e riprovare nella gara successiva.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portogallo Superbike 2024

“Dopo un risultato così positivo in Superpole, anche con condizioni difficili sul bagnato, stavamo facendo una bella gara! Ma sfortunatamente, alla curva 7 ho perso l’anteriore. Stavamo spingendo per il massimo, questa è la cosa più importante che possiamo fare: andare al limite e poi volevo essere in grado di portare a casa un risultato sul podio perché era qualcosa di cui avevamo bisogno, per il duro lavoro che facciamo sempre, per la squadra e soprattutto per me stesso. Onestamente, è stata solo sfortuna, ma a volte le corse sono così. Non posso dire altro, ho dato il massimo fin dall’inizio, stavo guidando con i ragazzi più veloci e lottando per rimanere nelle posizioni del podio. Dobbiamo continuare a guardare avanti, andare avanti a testa alta e riprovare domani.”

5/5 - (3 votes)