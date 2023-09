SBK | Gp Portogallo Gara 1: Razgatlıoglu, “Oggi ho spinto più del 100%”

SBK Gp Portogallo Yamaha – Toprak Razgatlıoglu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Motomondiale 2023, in seconda posizione.

Il pilota turco, partito dalla prima fila ha lottato nei primi giri per la vittoria con Bautista, ma lo spagnolo quando è riuscito a prendere del margine ha fatto il vuoto e il #54 si è dovuto accontentare della seconda posizione.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoglu Gp Portogallo Yamaha

“In qualifica ho fatto un buon tempo, ma per me non è sufficiente per partire quarto, ma anche in gara siamo partiti bene e abbiamo lottato un po’ con Alvaro, ma il ritmo era molto forte. Ad ogni giro ho spinto molto, più del 100% per cercare di ottenere la posizione migliore. Ho affrontato tutte le curve passo dopo passo, ma non è facile. Negli ultimi giri ho sentito che il grip al posteriore diminuiva e stavo aspettando che cedesse anche la gomma posteriore di Alvaro per avere la possibilità di attaccare, ma non è successo. Ad ogni giro mi sono avvicinato, ma all’ultima curva e nel rettilineo lui è troppo forte. Ma ora abbiamo capito qualcosa e penso che domani in Superpole tutti si divertiranno, spingerò ancora più del 100% e proverò a vincere”.