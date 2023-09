WorldSSP | Gp Portiamo: Nicolò Bulega è il nuovo Campione del Mondo

WorldSSP Gp Portimao Ducati Aruba – Con la vittoria in Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, classe Supersport, Nicolò Bulega è il nuovo Campione del Mondo di categoria.

Quella 2023 è stata una stagione dominante per il neo Campione del Mondo, che nella prossima stagione salirà in sella alla Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing – Ducati come pilota ufficiale e compagno di squadra di Alvaro Bautista nel Campionato Superbike. In testa sin dal primo Round della stagione, Bulega è stato capace di condurre in maniera impeccabile questo campionato in cui si è imposto con 3 gare di anticipo.

La felicità del pilota italiano si aggiunge a quella del Team Aruba.it Racing WSSP e di tutta Ducati, che oggi festeggia la conquista del Titolo Mondiale Costruttori nel Campionato del Mondo Supersport. Per la Casa motociclistica di Borgo Panigale si tratta di un risultato molto importante che testimonia l’eccellente lavoro svolto insieme ai suoi team satellite per rendere la Panigale V2 vincente in questo campionato.

Dichiarazioni Nicolò Bulega

“C’è poco da dire: per me è un giorno fantastico. Penso alle tante difficoltà che ho incontrato a livello sportivo negli ultimi tempi e sentirmi una sorta di leader del progetto Supersport di Ducati mi ha fatto tirare fuori qualcosa in più. Sapevo che questa poteva essere la mia ultima possibilità per continuare a fare il pilota professionista e non posso che ringraziare Aruba.it Racing per avermi dato questa chance. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Voglio ringraziare anche tutti coloro che mi sono stati vicini: il manager, il mio preparatore e la mia ragazza Camilla. Lasciatemi poi fare una dedica anche al mio team perchè insieme abbiamo fatto un lavoro clamoroso soprattutto in questo inverno. Dopo un apprendistato non semplice siamo cresciuti molto in questa stagione. In futuro non vedo l’ora di salire sulla Panigale V4 R ed entrare nel garage del team Aruba.it Racing – Ducati, ma adesso fatemi festeggiare per qualche ora. Non esagereremo perchè domani siamo di nuovo in pista e vorrei concludere il weekend e la stagione nel migliore dei modi possibili”.