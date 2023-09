SBK | Gp Portogallo Gara 1: Locatelli, “Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto”

SBK Gp Portogallo Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Motomondiale 2023, in nona posizione.

Il pilota bergamasco in ha chiuso la Super Pole con il terzo tempo, ma è scattato dal fondo a causa della penalità rimediata in Gara 2 ad Aragon. Il #55 nonostante questo è riuscito in una rimonta incredibile e dal ritmo dimostrato nel corso della gara può ambire a qualcosa di importante nella Superpole Race.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portogallo Yamaha

“È stata sicuramente una Gara 1 difficile! Soprattutto nei primi giri, con la scia e il vento che spingevano sul punto di staccata alla curva 1, non era facile fermare la moto. Quindi penso che abbiamo perso un po’ l’opportunità di lottare con il gruppo di testa e potenzialmente di finire tra i primi cinque. Il ritmo però non era poi così male! Ora non vediamo l’ora di avere altre due possibilità domani perché abbiamo fatto davvero un buon lavoro in qualifica e partiremo dalla terza posizione nella Superpole Race. Dobbiamo esserne orgogliosi e guardare avanti. Stiamo lavorando molto da venerdì e oggi per migliorare la moto e ora ho davvero un buon feeling con la mia R1. Sono davvero felice e mi sento fiducioso per la mia capacità di lottare con il gruppo di testa per le qualifiche, quindi vediamo cosa possiamo fare domani, soprattutto nella gara lunga”.