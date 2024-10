SBK | Gp Portogallo Gara 1, Lecuona: “Ho pensato di non essere abbastanza bravo per essere qui”

Superbike Portogallo Honda – Iker Lecuona ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2024, in terza posizione.

Partito dalla 14esima casella, il pilota spagnolo è stato autore di una gara in rimonta chiusa con un podio che mancava alla Honda da Mandalika 2023. La Honda sta iniziando a fare passi avanti con piazzamenti sempre migliori nel corso della stagione. Le molte cadute hanno sicuramente agevolato lo spagnolo che ha comunque mostrato un ottimo passo nell’ultima parte di gara.

Dichiarazioni Iker Lecuona Gp Portogallo Superbike 2024

“È pazzesco! La partenza è stata buona e sono riuscito a superare alcuni piloti alla prima curva, ma alla curva 4 sono andato subito dietro a Xavi e ho provato a superare Rinaldi. Rinaldi ha tagliato il traguardo e la mia gomma anteriore lo ha colpito sul posteriore. Sono quasi caduto, quindi ho chiuso l’acceleratore per non cadere e circa sei piloti mi hanno superato. Ho iniziato a sorpassare e non riuscivo a pensare molto, solo per sorpassare alla curva 3, alla curva 6, ho superato molti piloti, alla curva 7 frenando… Mi sentivo davvero forte. Oggi ho fatto un’ottima prestazione. Non mi aspettavo un podio perché non avevamo abbastanza tempo. Era un punto interrogativo sulla durata delle gomme. Ho detto che avrei provato a risparmiare le gomme in alcuni punti e a mantenere il ritmo. Ho raggiunto Alex, l’ho superato ed ero in P4. Volevo raggiungere Bulega e Locatelli, ma Locatelli ha commesso un errore. Non potevo rilassarmi perché Alex era a 0,5 secondi da me. Sono andato un po’ più veloce di Bulega e ho detto di mantenere il ritmo. Negli ultimi due giri, ho pensato che il podio fosse possibile dopo due anni! Sono stato molto felice per tutto il giro, ma entrando nella pit lane, ho iniziato a piangere. È stato un anno difficile per me con molti infortuni. A volte, mi sentivo come se non fossi abbastanza bravo per essere qui. È stata una cosa davvero positiva per me.”

