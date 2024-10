SBK | Gp Portogallo Gara 1, Razgatlioglu: “Ho iniziato a costruire il mio passo gradualmente e sono soddisfatto del lavoro fatto”

Superbike Gp Aragon BMW – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Il pilota turco partito dalla pole, ha perso qualche posizione al via, ma dopo pochi passaggi è riuscito a portarsi al comando della gara imprimendo un passo imprendibile per tutti.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Portogallo Superbike 2024

“La gara è stata davvero impegnativa, soprattutto perché il meteo era imprevedibile e un po’ strano. Inoltre, abbiamo utilizzato una mescola diversa. Mentre tutti gli altri piloti hanno optato per la gomma morbida, io ho scelto la SC0 standard. Il mio ritmo era molto buono e, all’inizio della gara, ho preferito osservare e aspettare senza spingere subito. Ho iniziato a costruire il mio passo gradualmente e sono soddisfatto del lavoro fatto. Verso la fine della gara, ho notato un leggero calo delle gomme. Dovrò lavorare sulla moto perché in alcune curve non ero completamente a mio agio. Probabilmente proverò la gomma morbida per la prossima gara, dato che l’ho testata e mi ha dato l’impressione di essere simile a una gomma da qualifica. Dopo aver usato la SC0, il grip era completamente diverso. È stata una sorta di scommessa, poiché non ero sicuro della durata della gomma morbida, ma ho scelto la SC0 perché la conosco bene. Domani le condizioni meteo dovrebbero essere migliori, con temperature più alte, quindi penso di utilizzare la gomma morbida. Non so se vincerò la gara domani e se Bulega arriverà secondo. Non sto pensando al titolo, ma sono concentrato solo sul finire il campionato a Jerez e godermi la competizione. Il mio obiettivo per questo weekend è vincere tutte e tre le gare, ed è per questo che sono qui.”

5/5 - (3 votes)