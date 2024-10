SBK | Gp Portogallo Gara 1, Iannone: “Sono abbastanza soddisfatto”

Superbike Portogallo Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2024, in nona posizione.

Il weekend di gare a Estoril è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche difficili, con pioggia che ha condizionato la Superpole e un tracciato asciutto in Gara 1. Andrea Iannone ha gestito bene la situazione, ottenendo un 12° posto in griglia a causa della mancanza di grip posteriore sul bagnato. In Gara 1, nonostante qualche errore e un calo di ritmo, è riuscito a recuperare posizioni e a chiudere in nona posizione, conquistando la posizione di Best Independent. Negli ultimi giri è stato molto competitivo, con tempi in linea con i primi cinque, un buon segnale per la gara di domenica.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Portogallo Superbike 2024

“Sono abbastanza soddisfatto, considerando che non avevamo riferimenti alla fine sono riuscito a girare con tempi simili a quelli davanti. Abbiamo raccolto dati importanti, sicuramente dobbiamo lavorare in vista di domani e sistemare alcuni aspetti ma siamo ottimisti.”

