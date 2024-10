SBK | Gp Portogallo Gara 1, Alex Lowes: “E’ stata dura”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, in quarta posizione.

Dopo una gara impegnativa al Gran Premio del Portogallo, Alex Lowes ha riflettuto sulle difficoltà incontrate, soprattutto a seguito di un incidente durante la Superpole. Nonostante i problemi di aderenza e un’anteriore instabile, Lowes ha lottato fino all’ultimo giro, cercando di avvicinarsi a Iker Lecuona, ma un errore nel T7 lo ha portato a consolidare un quarto posto soddisfacente. Ha sottolineato le condizioni difficili della pista, caratterizzate da scarsa aderenza e numerosi incidenti, ma si è detto contento di aver conquistato punti importanti e di aver concluso una gara solida.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Portogallo Superbike 2024

“Questa gara è stata dura, soprattutto dopo il mio incidente mattutino in Superpole. Alla fine ero al limite per essere lì, l’anteriore si muoveva un po’ ma ho cercato di arrivare proprio dietro a Iker. Ho spinto all’ultimo giro, nei primi due settori, ma nel T7 sono andato un po’ largo quindi mi sono detto, “OK, il quarto posto va bene oggi”. Questa pista è stata difficile questo fine settimana a causa delle condizioni. Ci sono stati molti incidenti in cui non c’era molto preavviso prima dell’incidente. Penso che l’aderenza sia piuttosto bassa in pista, il che non aiuta. Dopo di che, è stato bello ottenere un bel po’ di punti oggi e penso che sia stata una corsa solida”.

