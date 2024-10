SBK | Gp Portogallo Gara 1, Bautista: “Fin dai primi giri sentivo di non avere feeling con l’anteriore”

Superbike Portogallo Ducati – Alvaro Bautista non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

La qualifica di Bautista è ancora più difficile anche a causa di una caduta nella fase finale. Il pilota spagnolo parte undicesimo e nei primi 6 giri è capace di recuperare addirittura 9 posizioni per poi provare a prendere Razgatlioglu (BMW). A metà gara, però, Bautista commette un errore alla curva 6 e cade.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portogallo Superbike 2024

“Malgrado una buona partenza devo confessare che fin dai primi giri sentivo di non avere il miglior feeling con l’anteriore. Quando mi sono trovato in seconda posizione e ho provato a spingere per stare vicino a Toprak le cose sono peggiorate e sono caduto perdendo proprio l’anteriore”.

