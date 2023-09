SBK | Gp Portogallo Day1, Rea: “Giornata positiva”

SBK Gp Aragon Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2023, con il quarto tempo.

La sessione mattutina di apertura è stata ritardata fino all’arrivo sul posto dell’elicottero medico, ma una volta iniziata l’azione Rea è stato tra i primi in ogni sessione, nonostante abbia trascorso gran parte del suo tempo lavorando sulle opzioni delle gomme da gara e sull’assetto di gara.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portogallo

“Ho avuto una giornata positiva e la squadra ha fatto un ottimo piano per capire e lavorare sulle opzioni di gomme per domani. Insieme a questi test sugli pneumatici siamo stati in grado di mettere a punto l’assetto della nostra Ninja ZX-10RR. Mi è piaciuto guidare oggi in Portogallo, mi piace sempre la pista ed è stato bello vedere tanta gente qui. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti con la gomma anteriore e mi sono sentito più forte, soprattutto alla fine dei long run. Penso che abbiamo capito un’area in cui possiamo migliorare nell’ultima parte delle gare. È stato positivo e voglio ringraziare tutta la squadra. Avevamo condizioni calde là fuori e tutti lavoravano davvero duramente. Abbiamo un grande lavoro da fare domani: provare a qualificarci bene e poi, ovviamente, nel pomeriggio inizierà la prima delle gare lunghe. Cercheremo di prepararci nel miglior modo possibile.”