SBK | Ufficiale, Axel Bassani è il nuovo pilota ufficiale Kawasaki

SBK – Dopo la notizia della fine della collaborazione tra Bassani e Motocorsa a fine stagione, il pilota italiano ha annunciato la sua destinazione per il 2024: sarà il nuovo pilota ufficiale del team Kawasaki.

Il pilota italiano prenderà la “pesante” sella di Jonathan Rea che lascia il team KRT a fine anno, Bassani è stato visto come la migliore prospettiva per collaborare con Alex Lowes per un’intera stagione l’anno prossimo.

Dichiarazioni Axel Bassani annuncio Kawasaki

“Sono davvero felice per l’importante opportunità che la Kawasaki mi sta offrendo. Darò il meglio di me dentro e fuori dalla pista per ottenere i migliori risultati possibili, sperando di regalare a tutti gli appassionati Kawasaki grandi emozioni e soddisfazioni! Voglio ringraziare la mia famiglia per i sacrifici fatti e Lorenzo Mauri per il percorso intrapreso insieme che mi ha permesso di distinguermi in questi anni. Ci vediamo presto in pista”.