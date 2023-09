SBK | Gp Portogallo Day 1: Locatelli, “Giornata diversa rispetto ai test”

SBK Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Motomondiale 2023, con l’ottavo tempo.

Il pilota italiano ha chiuso il primo turno di libere con il nono tempo, mentre nel pomeriggio portoghese, grazie ad un notevole miglioramento cronologico ha chiuso con il settimo tempo.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portogallo Yamaha

“Il primo giorno a Portimão è stato un po’ diverso rispetto ai test di inizio anno – in condizioni invernali! Penso che abbiamo fatto davvero un buon lavoro venerdì e abbiamo capito dove dobbiamo migliorare: arrivando da Aragon ho davvero un buon feeling e fiducia, soprattutto da domenica. Abbiamo iniziato le FP1 con il set-up di Aragon, ma qui è un po’ diverso quindi dovevamo solo capire quale strada prendere. Inoltre, non abbiamo a disposizione la gomma Pirelli X, quindi c’è meno grip al posteriore, ma il feeling è buono, dobbiamo solo lavorare su alcuni piccoli dettagli stasera, ribilanciare un po’ la moto per questa pista e penso che possiamo farlo. essere forte nelle gare. Credo che possiamo fare molto bene qui, quindi vediamo cosa è possibile fare domani!”