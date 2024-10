SBK | Gp Portogallo Day 1, Rea: “Il feeling con la moto è buono”

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, con il decimo tempo.

Jonathan Rea ha descritto la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo come una sfida a causa delle condizioni meteorologiche variabili. La sessione mattutina si è svolta sotto la pioggia, limitando le possibilità di trarre conclusioni significative, mentre nel pomeriggio, un breve periodo di pista asciutta ha permesso a Rea di sentirsi a proprio agio con la moto. Tuttavia, la pioggia ha nuovamente interrotto i test prima che potesse confermare il setup ideale con le gomme da gara preferite. Nonostante questo, il feedback complessivo è stato positivo e ha concluso la giornata con una delle sue migliori partenze di sempre, lasciando buone sensazioni per le prossime sessioni.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portogallo Superbike 2024

“È stata una giornata strana dal punto di vista meteorologico, perché stamattina era completamente bagnato: abbiamo avuto la possibilità di provare la moto e capire la pista, ma è sempre difficile imparare troppo il primo giorno sotto la pioggia perché è completamente diverso dal ritmo asciutto. Questo pomeriggio, abbiamo avuto un po’ di tempo asciutto e mi sentivo abbastanza bene con la moto. Abbiamo iniziato con la gomma posteriore più dura, solo per prendere velocità e abbiamo fatto un po’ di “dentro e fuori” per apportare alcune modifiche, poi quando eravamo pronti a mettere insieme il pacchetto ha iniziato a piovere. Non abbiamo mai avuto la possibilità di confermare il mio set up R1 con la nostra gomma da gara preferita, ma penso che la sensazione generale e il feedback dalla moto siano stati positivi. Domani si tratta di vedere com’è il meteo! Proprio alla fine, ho avuto la possibilità di fare una partenza di prova ed è stata la mia migliore partenza di sempre, quindi anche questo è positivo: vediamo come andrà domani”.

