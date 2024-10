SBK | Gp Portogallo Day 1, Razgatlioglu : “La moto funziona bene, ma ci sono alcuni problemi”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlioglu ha chiuso al comando la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Il pilota turco ha dominato sia la sessione del mattino, svoltasi in condizioni molto difficili a causa della pioggia, sia nel pomeriggio, con la pista asciutta per gran parte del turno.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Aragon Superbike 2024

“Sono partito molto forte. È la prima volta da un po’ che non guido la BMW in condizioni di bagnato. Siamo partiti molto forte, ma abbiamo fatto solo tre o quattro giri al massimo e poi sono tornato ai box. Il team era un po’ preoccupato perché stiamo lottando per il titolo mondiale! La sensazione è buona perché sembra che siamo pronti a correre in condizioni di bagnato. Le FP2 per me sono molto buone perché è la prima volta che guido la BMW in condizioni di asciutto qui. La sensazione era buona, ma avevo bisogno di più giri per adattarmi di più. In generale, la moto funziona bene, ma ci sono alcuni problemi a cui devo adattarmi di più. L’ultima volta che ho guidato qui è stato con la Yamaha. In condizioni di asciutto, avevo una buona sensazione e ho fatto un buon tempo sul giro con la gomma SC0. Poi sono tornato ai box per una nuova gomma SCX, ma ha iniziato a piovere quindi non l’ho provata. Non sento pressione. Mi sto solo godendo la moto. Domani, sembra che ci potrebbe essere un meteo strano. Sembra che potrebbe piovere domani mattina e poi, nel pomeriggio, non pioverà più. Sono pronto per entrambe le condizioni. È un weekend di gara molto importante per me perché ho bisogno di punti davvero buoni qui. Sono concentrato sulla vittoria della gara. Se vedo qualche rischio in gara, forse dirò che la seconda posizione è buona. Mi piace questo circuito. Oggi è una buona giornata per me. Ho una sensazione buona e, fisicamente, mi sento meglio che ad Aragon. Ho quasi vinto nel 2021 a Barcellona, ​​ma la moto ha avuto un problema. Vedremo domani. Se domani pioverà, cercherò di fare del mio meglio e cercherò di vincere in condizioni di bagnato. È bello perché quest’anno abbiamo fatto molte cose nuove, quindi perché non vincere anche una gara in condizioni di bagnato?”

