SBK | Gp Portogallo Day 1, Locatelli: “L’obiettivo è provare a lottare per un buon risultato in gara”

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, con il 12esimo tempo.

Andrea Locatelli ha descritto la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo come complicata a causa delle condizioni meteorologiche mutevoli. La sessione mattutina si è svolta sotto la pioggia, mentre nel pomeriggio, la pista inizialmente asciutta è stata nuovamente bagnata dalla pioggia, limitando i giri completati. Nonostante questo, Locatelli ha trovato una sensazione positiva con la moto, soprattutto sul bagnato, dove ha mostrato fiducia e velocità. In vista di domani, il pilota rimane ottimista e pronto a competere per un buon risultato, indipendentemente dal meteo.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portogallo Superbike 2024

“Oggi le condizioni erano difficili: stamattina era bagnato, poi nelle FP2 era asciutto all’inizio, ma poi ha ricominciato a piovere. Non abbiamo completato molti giri nel pomeriggio, quindi non abbiamo ancora capito del tutto il set-up da asciutto per questa pista, ma la sensazione iniziale era positiva. Questa è una buona cosa e vedremo cosa possiamo fare domani. Sul bagnato, avevo una buona fiducia ed eravamo veloci, quindi aspettiamo di vedere cosa succede con il meteo e saremo pronti a tutto, non importa cosa accada. L’obiettivo è provare a lottare per un buon risultato in gara di nuovo, come sempre!”

5/5 - (3 votes)