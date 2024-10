SBK | Gp Portogallo Day 1, Bulega: “Non posso essere soddisfatto per questo venerdì”

Superbike Portogallo Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2024, con il sesto tempo.

Nelle FP1 disputate in condizioni a tratti proibitive anche in termini di visibilità, Bulega è stato costretto a tornare ai box a causa di una scivolata senza particolari conseguenze dopo appena 6 giri completati. Le FP2 iniziano invece in condizioni di asciutto l’italiano prende confidenza giro dopo giro ma quando inizia a migliorare i propri tempi la pioggia torna a cadere interrompendo la sessione con 15 minuti di anticipo.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Portogallo Superbike 2024

“Certo non posso essere soddisfatto per questo venerdì anche perché girando per la prima su questo circuito con la Panigale V4R avrei avuto bisogno di raccogliere maggiori informazioni. Domani cercheremo di fare più esperienza”.

