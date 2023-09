SBK | Gp Portogallo Day 1: Razgatlıoglu, “Giornata diversa rispetto ai test”

SBK Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlıoglu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Motomondiale 2023, con il nono tempo.

Il pilota turco ha chiuso il primo turno di libere con il quarto tempo, mentre nel pomeriggio portoghese, nonostante un buon miglioramento cronologico ha chiuso con l’ottavo tempo.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoglu Gp Portogallo Yamaha

“Non è andata male, sono partito un po’ più forte che ad Aragon! Ancora qualche problema che stiamo cercando di risolvere. In particolare, oggi rispetto ai tempi sul giro dell’anno scorso: in alcune curve siamo migliori, in altre siamo lenti. Nel complesso siamo un po’ più veloci rispetto allo scorso anno, il mio problema è l’ultimo settore, l’ultima lunga curva a destra. Ma in generale non mi concentro sul tempo sul giro veloce. Le mie sensazioni sono buone e abbiamo fatto una simulazione di gara di 20 giri: l’ultimo giro non è stato così forte ma provare 20 giri è una buona cosa, perché dopo 10 giri capisco la gomma e domani possiamo migliorare con i dati. Spero che domani torneremo di nuovo davanti! Il salto oggi è stato un po’ in stile motocross, come una frustata: non proverò più di così, forse solo se vinciamo la gara domani!”