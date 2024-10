SBK | Gp Portogallo Day 1, Iannone: “Il meteo variabile ha influito sulle prove”

Superbike Portogallo Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 0224, con il 14esimo tempo.

Le prove libere del WorldSBK all’Estoril sono state fortemente condizionate dal maltempo. Pista bagnata e scivolosa per gran parte della giornata, con brevi momenti di asciutto durante la FP2. Il cronometro non ha dato risultati significativi, e pochi lavori sono stati fatti in preparazione alla gara. Andrea Iannone ha adottato un approccio cauto, vista la caduta di molti piloti a causa del basso grip dell’asfalto. Nonostante un setup non ideale per condizioni di bagnato, ha raccolto dati utili per eventuali gare su pista completamente bagnata. Nel pomeriggio, il miglioramento delle condizioni ha permesso di girare con gomme slick, ma la pioggia ha interrotto nuovamente la sessione.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Portogallo Superbike 2024

“Il meteo variabile ha influito sulle prove di oggi nelle quali abbiamo girato quasi sempre in condizioni complicate. Quello di Estoril è un bel tracciato e le gare qui possono essere interessanti, speriamo di trovare condizioni migliori nel weekend rispetto a oggi. Come sempre ci impegneremo per fare del nostro meglio.”

