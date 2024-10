SBK | Gp Portogallo Day 1, Petrucci: “E’ un buon venerdì, ma non mi sento ancora a mio agio”

SBK Aragon Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, con li secondo tempo.

Il pilota ternano è stato veloce in tutte le condizioni. Nelle FP1, con pista molto bagnata ha chiuso con il secondo tempo. Posizione confermata anche nel pomeriggio su pista asciutta.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Aragon Superbike 2024

“E’ un buon venerdì. Siamo secondi sia sul bagnato che sull’asciutto ma c’è ancora da lavorare. Non mi sento a mio agio ancora. Il team sta lavorando bene e stiamo cercando un buon setup per il bagnato che servirà sicurante domani. Simo pronti in entrambe le condizioni e ringrazio la squadra per il lavoro che sta facendo.”

