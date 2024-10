SBK | Gp Portogallo Day 1, Bassani: “Spero di continuare così domani”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, con il settimo tempo.

Axel Bassani ha descritto la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo come “strana” a causa delle condizioni di bagnato. All’inizio ha avuto difficoltà con il grip al posteriore, il che ha compromesso i suoi tempi sul giro, ma verso la fine della giornata è riuscito a trovare una soluzione. Nelle FP2, la pista era talmente scivolosa da sembrare ghiaccio, ma dopo aver cambiato gomma, Bassani ha migliorato il suo tempo, chiudendo nella top ten. Il pilota rimane cauto, sapendo che il meteo potrebbe continuare a essere imprevedibile, ma spera di mantenere il trend positivo nelle prossime sessioni.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Portogallo Superbike 2024

“Una giornata strana in condizioni di bagnato. Inizialmente il feeling con il posteriore non era molto buono, quindi ho faticato molto a trovare i giusti livelli di grip. Il tempo sul giro non è stato molto buono. Ma penso che alla fine abbiamo capito cosa fare in quelle condizioni. Nelle FP2, per tre o quattro giri, è stato come guidare sul ghiaccio, quindi abbiamo cambiato la gomma e abbiamo fatto un tempo sul giro migliore. Alla fine ero nella top ten e questo è importante per noi. Spero di continuare così domani. Il meteo è strano qui, quindi potrebbe piovere di nuovo. Vedremo”.

