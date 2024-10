SBK | Gp Portogallo Day 1, Bautista: “E’ stato ovviamente un venerdì molto particolare”

Superbike Portogallo Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, con il quarto tempo.

Nelle FP1 disputate in condizioni a tratti proibitive anche in termini di visibilità, Bautista completa 16 giri. Le FP2 iniziano invece in condizioni di asciutto. Il pilota spagnolo gira con continuità chiudendo in quarta posizione con il tempo di 1’38.247.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portogallo Superbike 2024

“E’ stato ovviamente un venerdì molto particolare durante il quale siamo scesi in pista in tutte le condizioni. Questo però ci ha aiutato a fare alcune comparazioni di setup che potranno esserci utili nel weekend”

