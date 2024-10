SBK | Gp Portogallo Day 1, Alex Lowes: “Mi sentivo bene in pista oggi”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, con il terzo tempo.

Alex Lowes ha affrontato la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Portogallo con buone sensazioni, nonostante l’incidente nelle FP1 e le difficili condizioni meteorologiche. Dopo aver ricevuto il via libera per tornare in pista a seguito dell’infortunio ad Aragon, Lowes ha dichiarato di sentirsi bene fisicamente, ma le condizioni scivolose della pista hanno reso difficile trovare il limite, causando diverse cadute. Nel pomeriggio, durante la parte più asciutta delle FP2, ha avuto un buon feeling con la moto, anche se la pista non era ancora nelle condizioni ideali. La sessione si è conclusa con l’arrivo di nuova pioggia, costringendo i piloti a fermarsi.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Portogallo Superbike 2024

“Stamattina mi hanno dato il via libera per guidare e la mia gamba sta bene, il che è una buona notizia dopo l’infortunio al Motorland Aragon. Mi sentivo bene in pista oggi, anche se sono caduto nelle FP1. Le condizioni di stamattina hanno reso difficile capire il limite. Ci sono stati alcuni strani incidenti e molti incidenti. Ero abbastanza in posizione verticale quando sono caduto, quindi la pista non offriva molta aderenza. Nella parte più asciutta delle FP2 mi sentivo bene con la moto, anche se le condizioni non erano ancora perfette. Non potevamo usare i cordoli in alcune curve e non c’era gomma sulla pista. Quando è arrivata un po’ più di pioggia abbiamo dovuto fermarci”.

