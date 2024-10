SBK | Gp Portogallo, Bautista: “Finchè i numeri offrono delle possibilità è chiaro che c’è sempre speranza”

Superbike Portogallo Ducati – Alla vigilia del GP del Portogallo di SBK, Alvaro Bautista si avvicina all’appuntamento con serenità e concentrazione. Il pilota Ducati ha un ottimo rapporto con il circuito di Estoril, dove in passato ha ottenuto buoni risultati. Pur avendo avuto un feeling eccellente ad Aragon, Bautista è consapevole che le condizioni saranno diverse in Portogallo, inclusa la variabile del meteo. Nonostante le possibilità matematiche in campionato, il pilota spagnolo preferisce concentrarsi sul piacere di guidare, rimandando ogni valutazione a fine gara.

Ancora in corsa Alvaro Bautista che sul circuito portoghese ottenne nel 2022 un primo ed un secondo posto in Gara-1 e Gara-2 chiudendo sul podio (P3) anche in Superpole Race. Lo svantaggio del Campione del Mondo in carica rispetto al leader della classifica è di 81 punti.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portogallo Superbike 2024

“E’ un circuito che mi piace e sul quale abbiamo fatto delle belle gare. Il feeling ad Aragon era eccellente ma qui sarà tutto diverso, comprese le condizioni meteo. Il campionato? Finchè i numeri offrono delle possibilità è chiaro che c’è sempre speranza ma devo confessare che non sto pensando alla classifica. Penso solo a divertirmi sulla moto. Poi domenica faremo i conti”.

