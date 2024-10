SBK | Gp Portogallo, Iannone: “Ho dei bei ricordi su questo circuito”

Superbike Portogallo Ducati GoEleven – Il WorldSBK 2024 si avvicina alla conclusione con due round finali: Estoril e Jerez de la Frontera. Andrea Iannone e il Team Go Eleven hanno vissuto una stagione emozionante, iniziata con incertezze e culminata con il successo ad Aragon.

Ad Estoril, Iannone torna in pista dopo il 2011, su un circuito che sembra adattarsi bene alla Ducati Panigale V4-R. Pirelli ha scelto gomme morbide per affrontare l’asfalto poco abrasivo, e il meteo potrebbe giocare un ruolo chiave, con pioggia attesa venerdì e sabato, ma un miglioramento previsto per domenica.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Portogallo Superbike 2024

“Sono felice di tornare a Estoril, ho dei bei ricordi su questo circuito. È un tracciato di buon livello e il pubblico in Portogallo è sempre accogliente e caloroso. Spero sia un weekend positivo e di riuscire ad essere competitivo.”

3/5 - (2 votes)