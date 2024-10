SBK | Gp Portogallo, Alex Lowes: “Non vedo l’ora di disputare gli ultimi due round”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Alex Lowes ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba sinistra a seguito di una caduta nella Superpole Race al Motorland. Da allora, si sta riprendendo a casa nel Regno Unito, motivo per cui non ha partecipato ai test a Jerez insieme a Axel Bassani.

Il team medico britannico che lo sta seguendo è ottimista sul fatto che Alex possa recarsi in Portogallo con l’intenzione di correre. Tuttavia, la decisione finale sarà presa dalle autorità mediche ufficiali della FIM una volta che Alex arriverà al circuito.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Portogallo Superbike 2024

“Non vedo l’ora di disputare gli ultimi due round. Ho lavorato duramente per il mio recupero da Aragon in modo da essere pronto per l’azione. È un tracciato divertente quello di Estoril e ancora relativamente nuovo nel nostro calendario. Mi è sempre piaciuto e sono sicuro che ci sono parti del tracciato in cui possiamo sfruttare i punti di forza della Ninja ZX-10RR. Il nostro obiettivo è fare del nostro meglio. Ovviamente qualche podio sarebbe bello, ma dobbiamo concentrarci, lavorare sodo e i risultati saranno una conseguenza di ciò. Sono emozionato di tornare insieme alla mia squadra”.

