SBK | Gp Portogallo, Bassani: “Siamo pronti per la battaglia”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Axel Bassani dopo le delusioni di Aragon punta a rifarsi all’Estoril per il Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Axel Bassani ha svolto recentemente un test a Jerez, subito dopo il round di Motorland Aragon, dove ha notato alcuni miglioramenti nel set-up della sua moto. Ora è carico e pronto per tornare in pista, con l’obiettivo di superare il suo miglior risultato stagionale, il quinto posto ottenuto in Gara 1 al Circuito di Cremona, puntando a farlo almeno in una delle tre gare a Estoril.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Portogallo Superbike 2024

“Il test che abbiamo fatto dopo Aragon è stato buono. Abbiamo testato qualcosa sul posteriore e la sensazione è stata abbastanza positiva. Le condizioni erano piuttosto calde ma il ritmo non era male. Ma i test sono test e i weekend di gara sono un’altra cosa. Ora torniamo a Estoril dopo due anni ed è una bella pista. In genere è una pista piccola ma c’è un lungo rettilineo anteriore che per noi di solito non è il massimo. Ma siamo pronti per la battaglia, pronti a correre e cercare di divertirci”.

