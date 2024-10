MotoGP | Regolamenti 2027, rese note le specifiche dei motori congelati per il 2026

Regolamenti MotoGP – La MotoGP guarda al futuro, sono infatti state rese note le specifiche dei motori congelati per il 2026.

Le specifiche del motore in MotoGP saranno congelate per il 2026, il che significa che le fabbriche dovranno utilizzare anche i loro progetti dei motori del 2025 per la stagione successiva. La Grand Prix Commission ha approvato la proposta al fine di controllare i costi e mantenere condizioni di parità il più possibile prima che la MotoGP passi alle nuove moto nel 2027.

Queste nuove moto renderanno la MotoGP più sicura, più sostenibile e ancora più spettacolare, e includeranno specifiche del motore completamente nuove. Un congelamento dello sviluppo nella stagione precedente mantiene i costi controllati per tutti, consentendo alle fabbriche di concentrarsi sui loro nuovi progetti per il 2027.

Le uniche eccezioni al congelamento saranno per la sicurezza o l’affidabilità e per qualsiasi produttore in concessione di rango D (ad oggi Honda e Yamaha, ndr). Correzioni per sicurezza o affidabilità, o comprovata non disponibilità di componenti, possono essere consentite per qualsiasi produttore, a condizione che non si ottenga alcun aumento delle prestazioni.

Per le fabbriche in concessione di rango D, il congelamento delle specifiche del motore non si applicherà a meno che non cambino grado. Le specifiche per loro rimarranno libere così come lo sono ora, consentendo a coloro che hanno un maggiore deficit di prestazioni verso l’alto di continuare a lavorare su aree chiave dei loro macchinari.

Specifiche Motori MotoGP 2027

Dal 2027, la capacità dei motori passerà da 1000cc a 850cc. Ciò comporterà un calo nelle velocità di punta, rendendo questo sport più sicuro, più efficiente e sostenibile. Il diametro massimo passerà da 81 a 75 millimetri e ciò comporterà anche una limitazione in termini di performance. I motori conserveranno le caratteristiche che rendono la MotoGP spettacolare com’è attualmente.

Foto: Valter Magatti

