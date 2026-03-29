SBK | Gp Portimão Gara 2: Nicolò Bulega monopolizza la Superbike vincendo anche Gara 2

Portimão: Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), monopolizza anche Gara 2, vince e insieme al compagno di squadra Iker Lecuona, mettono a segno un’altra doppietta Ducati. Un risultato bene oltre le attese, ma coadiuvato dalla concretezza mostrata sin dalle prove libere e che dopo due round di campionato, delinea quale sia il pilota e il team da battere per conquistare il titolo FIM WorldSBK 2026. Solo Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), beniamino del pubblico portoghese, è riuscito ad impensiererire a tratti i due centauri di Borgo Panigale, salendo sul terzo gradino del podio in tutte le manche.

L’arrivo dell’ultima gara, ricalca le stesse cinque posizioni delle precedenti, con ancora Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), al quarto posto, fondamentale per non prendere troppo distacco in classifica e suo fratello gemello Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), ancora quinto con una Ducati indipendente. Sento un eroico Baldassarri che dopo aver sofferto di grossi dolori per un problema al braccio destro, acutizzatosi sabato in corsa, ha resistito alla concorrenza spietata dei tanti piloti a ridosso del podio, strappando un sesto posto da antologia.

Settima posizione per Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che con la seconda BMW ha dato filo da torcere al connazionale Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), in lieve rimonta sull’avvio di stagiona alquanto sottotono. Decimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), ancora in lotta per la parte bassa dei punti insieme al comagno Stefano Manzi, debuttante in Superbikee giunto davanti a un sei volte campione del mondo come Jonathan Rea, in serie difficoltà a far rendere una Honda HRC al momento non competitiva.

Tredicesimo Tom Bridewell, che prende tre punti importantissimi per il team new entry Ducati Advocates. Dietro al britannico, i pochi arrivati al traguardo dopo diverse cadute. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), scivolato al terzo giro insieme a Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che ha ripreso il via arrivando solo sedicesimo, dietro all’altra Honda pilotata da Somkiat Chantra. Non si sono classificati Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) finito in terra all’ultimo passaggio, Mattia Rato (Motoxracing), scivolato dopo quindici giri di una gara tutta in rimonta, Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), caduto al nono giro subito dopo Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing), Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), che ha completato appena sei giri e Alberto Surra, giù al quinto passaggio.

Superbike Gp Portimão, classifica piloti dopo 2 round:

1. 124 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. 68 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. 60 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

4. 56 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

5. 48 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

6. 43 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

7. 40 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

8. 31 pts. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

9. 30 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)