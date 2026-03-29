In evidenza

Moto3 | Gp Austin: vince Pini e l’inno italiano torna a suonare

Sul podio dietro alla Honda Leopard le KTM di Maximo Quiles e Alvaro Carpe

di Jessica Cortellazzi29 Marzo, 2026
Moto3 | Gp Austin: vince Pini e l’inno italiano torna a suonare Moto3 | Gp Austin: vince Pini e l’inno italiano torna a suonare

Moto3 GP Stati Uniti Gara – Dopo quattro anni torna a suonare l’inno italiano in Moto3. Infatti, 1274 giorni dopo il trionfo di Dennis Foggia, è Guido Pini a salire sul gradino più alto del podio. Il pilota del team Leopard, sempre nella lotta con i primi, è riuscito a dare la zampata decisiva all’ultima curva, approfittando della bagarre tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone e conquistando così il primo successo in carriera.

A completare il podio, la KTM di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Quarta posizione per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing). Sesto Adrian Cruces (CIP Green Power), a precedere Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Completano la Top 10 della classifica finale, Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) e Scott Odgen (CIP Green Power).

Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro.

La classifica iridata vede ora Quiles al comando con 65 punti, seguono Carpe a 42, Perrone a 38 e Pini a 36

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Gara Austin - GP Americhe - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 94 Guido Pini Leopard Racing 31:20.489
2 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team +0.056
3 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +0.254
4 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +0.445
5 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +9.192
6 11 Adrian Cruces Cip Green Power +14.914
7 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +15.075
8 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +15.105
9 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +15.240
10 19 Scott Ogden Cip Green Power +15.570
11 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +16.204
12 97 Marco Morelli Cfmoto Valresa Aspar Team +17.274
13 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +18.513
14 88 Marcos Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +20.559
15 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +27.200
16 21 Ruche Moodley Code Motorsports +28.093
17 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +28.099
18 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +28.332
19 14 Cormac Buchanan Code Motorsports +37.244
20 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +61.694

Austin - GP Americhe - Risultati Gara

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-goiania-gp-brasile-2026-00037.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00024.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00027.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00003.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00001.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00008.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00021.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00005.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00022.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00014.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00017.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00033.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news