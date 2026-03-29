Moto3 | Gp Austin: vince Pini e l’inno italiano torna a suonare
Sul podio dietro alla Honda Leopard le KTM di Maximo Quiles e Alvaro Carpe
Moto3 GP Stati Uniti Gara – Dopo quattro anni torna a suonare l’inno italiano in Moto3. Infatti, 1274 giorni dopo il trionfo di Dennis Foggia, è Guido Pini a salire sul gradino più alto del podio. Il pilota del team Leopard, sempre nella lotta con i primi, è riuscito a dare la zampata decisiva all’ultima curva, approfittando della bagarre tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone e conquistando così il primo successo in carriera.
A completare il podio, la KTM di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
Quarta posizione per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing). Sesto Adrian Cruces (CIP Green Power), a precedere Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Completano la Top 10 della classifica finale, Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) e Scott Odgen (CIP Green Power).
Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro.
La classifica iridata vede ora Quiles al comando con 65 punti, seguono Carpe a 42, Perrone a 38 e Pini a 36
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Moto3 Gara Austin - GP Americhe - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|31:20.489
|2
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|+0.056
|3
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+0.254
|4
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+0.445
|5
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+9.192
|6
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+14.914
|7
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|+15.075
|8
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+15.105
|9
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+15.240
|10
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+15.570
|11
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|+16.204
|12
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|+17.274
|13
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+18.513
|14
|88
|Marcos Uriarte
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+20.559
|15
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|+27.200
|16
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+28.093
|17
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+28.099
|18
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+28.332
|19
|14
|Cormac Buchanan
|Code Motorsports
|+37.244
|20
|5
|Leo Rammerstorfer
|Sic58 Squadra Corse
|+61.694
Austin - GP Americhe - Risultati Gara
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