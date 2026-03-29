Moto3 | Gp Austin: vince Pini e l’inno italiano torna a suonare

Moto3 GP Stati Uniti Gara – Dopo quattro anni torna a suonare l’inno italiano in Moto3. Infatti, 1274 giorni dopo il trionfo di Dennis Foggia, è Guido Pini a salire sul gradino più alto del podio. Il pilota del team Leopard, sempre nella lotta con i primi, è riuscito a dare la zampata decisiva all’ultima curva, approfittando della bagarre tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone e conquistando così il primo successo in carriera.

A completare il podio, la KTM di Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Quarta posizione per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) davanti ad Adrian Fernandez (Leopard Racing). Sesto Adrian Cruces (CIP Green Power), a precedere Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Completano la Top 10 della classifica finale, Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA) e Scott Odgen (CIP Green Power).

Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro.

La classifica iridata vede ora Quiles al comando con 65 punti, seguono Carpe a 42, Perrone a 38 e Pini a 36

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