SBK | Gp Phillip Island: tutti gli orari TV dell’appuntamento in Australia

SBK Gp Phillip Island 2024 – Il campionato delle derivate di serie è pronto a tornare in pista.

I test invernali non hanno definito un vero favorito e il livello sembra essere molto equilibrato. Razgatlioglu in sella alla BMW sembra essere già a asuo agio mentre Bautista con la zavorra potrebbe avere qualche difficoltà in più. Ottimi test anche per Nicolò Bulega che debutta nella categoria già come favorito. Ovviamente occhi puntati su Andrea Iannone al rierto dalla squalifica e a Danilo Petrucci, in forte crescita nel 2023. Da non sottovalutare Yamaha, Jonathan Rea dovrà fare i conti con una condizione fisica non ottimale dopo l’incidente nei test, mentre Locatelli può fare bene.

Orari Gp Phillip IslandSBK

Venerdì 23 febbraio

10:30-11:15 – WorldSBK Prove Libere 1

14:00-14:45 – WorldSBK Prove Libere 2

Sabato 24 febbraio

9:00-9:30 – WorldSBK Prove Libere 3

11:10-11:25 – WorldSBK Tissot Superpole

14:00 – WorldSBK Gara 1 (19 giri)

Domenica 25 febbraio

8:00 – 8:15 – WorldSBK Warm Up

10:00 – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 giri)

13.00 – WorldSBK Gara 2 (19 giri)

Orari TV8

Sabato 24 febbraio

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 25 febbraio

Superpole Race SBK: 13.00 (differita)

Gara 2 SBK: 14.00 (diretta)