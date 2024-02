MotoGP | Test Qatar Day 2, Binder: “Sono stato sfortunato ad avere due bandiere gialle nel time attack”

Test Qatar MotoGP 2024 KTM – Brad Binder ha chiuso la seconda e ultima giornata di test in Qatar con il nono tempo.

Il pilota sudafricano ha concluso la seconda giornata di test sul circuito di Qatar con una nota di ottimismo e soddisfazione. Nonostante le sfide, come la presenza di bandiere gialle nel giro time attack, Binder esprime la sua felicità per i risultati ottenuti. Il pilota evidenzia un chiaro passo avanti rispetto alla stagione precedente e manifesta la fiducia nella solidità della moto. Con il team KTM che si prepara per la prossima fase del campionato, Binder si dimostra ansioso di vedere come la moto si comporterà quando torneranno in pista tra due settimane.

Dichiarazioni Brad Binder Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“Oggi è stato piuttosto bello. Siamo riusciti a concentrare tutto e abbiamo provato alcune impostazioni e una simulazione di gara completa. Sono stato sfortunato ad avere due bandiere gialle nel mio giro time attack ma a parte questo ero felice! Penso che la nostra moto funzioni molto bene e abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla scorsa stagione: vedremo dove saremo veramente quando ci riproveremo tra due settimane”.

