SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Bautista: “Ho ritrovato le sensazioni dello scorso anno”

SBK Gp Phillip Island Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 2 Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in seconda posizione.

Partito dalla quinta posizione, Alvaro Bautista conquista subito la testa della gara che mantiene fino alla bandiera rossa. Stessa situazione nella seconda partenza: il pilota spagnolo parte molto bene ma il consumo eccessivo della gomma posteriore non gli consente di difendersi dall’attacco di Lowes (Kawasaki) a poche curve dalla fine.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Phillip Island Superbike

“Sono molto soddisfatto perché il feeling con la moto è cresciuto giorno dopo giorno. Era questo l’obiettivo principale dopo un inverno nel quale abbiamo incontrato alcune difficoltà, anche per via delle mie condizioni fisiche. In Gara-2 ho ritrovato le sensazioni dello scorso anno e questo mi da grande fiducia in vista del prossimo round. Il sorpasso di Lowes? Non mi aspettavo che potesse passare in quel punto ma negli ultimi tre giri sentivo di avere un problema con la gomma posteriore. Va bene così”.

