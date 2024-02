SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Bulega: “C’è del lavoro da fare per migliorare la partenza”

SBK Gp Phillip Island Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in quinta posizione.

Nicolò Bulega chiude la domenica australiana con due P5. Il pilota italiano non parte bene, soprattutto dopo la bandiera rossa, e si ritrova 14° ma ha il merito di non mollare e recupera posizioni su posizioni fino al quinto posto e chiudere il suo primo weekend di Superbike in seconda posizione in classifica.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Phillip Island Superbike

“Ovviamente il bilancio del weekend è molto positivo. Abbiamo conquistato una pole position, una vittoria, due giri veloci e due quinti posti che danno comunque punti importanti. Sono molto contento di aver iniziato così la stagione. E’ chiaro, però, che ci sia ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per riuscire a partire meglio. Anche in Gara-2, infatti, sono rimasto indietro nelle prime curve ed ho dovuto lottare con il gruppo per recuperare posizioni. Quando però ho trovato spazio, a quel punto il passo gara è diventato molto incisivo. Penso che se ci fosse stato qualche giro in più avrei potuto lottare per il podio”.

4.2/5 - (5 votes)