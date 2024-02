SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Bassani: “Dobbiamo migliorare, ma il feeling con la moto sta aumentando”

SBK Gp Phillip Island Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in 11esima posizione.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Phillip Island Superbike

“Nella Superpole race era difficile partire da dietro e ci sono solo dieci giri. Gara due è andata un po’ meglio, ma non è stata facile perché c’erano molti piloti vicini tra loro. Non è stato facile trovare il proprio ritmo quando si era dietro ad un altro pilota. Ho provato a gestire la mia gara e ad arrivare in P-8 o P9, ma all’ultimo giro Aegerter mi ha superato e mi ha messo fuori. Ho perso due posizioni. Dobbiamo migliorare, ma il feeling con la moto in questa gara era buono e sono riuscito a spingere ed essere costante nei miei tempi sul giro. Dobbiamo ripartire da lì. Questo fine settimana abbiamo disputato gare brevi, non facili da gestire. Vedremo nelle gare europee e sulla lunga distanza se riusciremo a mostrare di più il nostro potenziale. Ma vedremo a Barcellona”.

